Rostock/DUR/mad - In Rostock ist am Donnerstag eine Fußgängerin mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und später an ihren Verletzungen gestorben. Der Unfall ereignete sich gegen 10.45 in der Turkuer Straße im Stadtteil Lütten Klein, so die Mitteilung der Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sowie ersten Zeugenaussagen überquerte die 85 Jahre alte Frau aus Rostock die Gleise an einer dafür vorgesehenen Überquerung. Die Frau habe zuvor jedoch nicht nach rechts und links geschaut. Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung und mehrfacher akustischer Signale wurde die Frau von der herannahenden Straßenbahn erfasst.

Die 85-Jährige erlitt bei der Kollision schwere Kopfverletzungen. Die Frau verstarb trotz schneller medizinischer Hilfe noch an der Unfallstelle. Der 51-jährige Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock und begab sich in medizinische Behandlung.

Der betroffene Streckenabschnitt wurde mehrere Stunden voll gesperrt. Polizei und ein Sachverständiger der Dekra untersuchten die Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern an.