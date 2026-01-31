In der Nacht wird eine Person tot in einer Wohnung gefunden. Vor der Wohnung wird eine Person festgenommen. Was bisher bekannt ist.

Berlin - Nach dem Auffinden einer leblosen Person in einer Wohnung in Mahlsdorf ermittelt die Mordkommission. Wie die Berliner Polizei auf der Plattform X mitteilte, wurden die Einsatzkräfte in der Nacht zu Samstag zum Hultschiner Damm gerufen. Ein Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod der Person feststellen, hieß es weiter. Vor der Wohnung nahmen Einsatzkräfte einen Menschen fest. Weitere Angaben zu den Hintergründen des Vorfalls machte die Polizei zunächst nicht.