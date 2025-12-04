An der Landesgrenze zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt bricht ein Feuer in einem Wohnhaus aus. Bei den Löscharbeiten findet die Feuerwehr einen leblosen Körper.

Borxleben - Die Feuerwehr hat beim Brand eines Wohnhauses in Borxleben (Kyffhäuserkreis) einen toten Mann geborgen. Der leblose Körper des Mannes wurde bei den Löscharbeiten am Mittag gefunden, wie die Polizei mitteilte. Weitere Angaben zur Identität des Mannes lagen zunächst vor. Verletzt wurde sonst niemand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst nicht klar.