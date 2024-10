Toter nach Brand in Premnitz - Ermittlungen wegen Totschlag

Verbrechen in Premnitz

In Premnitz (Landkreis Havelland) soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein Mann einen anderen Mann getötet haben. (Symbolbild)

Premnitz - Nach dem Tod eines Mannes in Premnitz (Landkreis Havelland) ermittelt die Staatsanwaltschaft in Potsdam wegen Totschlags und Brandstiftung gegen einen Beschuldigten. Der Mann sei aktuell in Polizeigewahrsam, sagte eine Sprecherin der Behörde. Weitere Angaben zu der Tat und zur Identität vom Opfer und vom mutmaßlichen Täter machte sie nicht. Auch zu einem möglichen familiären Verhältnis der beiden wollte sie sich nicht äußern. Aktuell werde geprüft, ob ein Haftbefehl gegen den Mann erlassen werde.

Bei einem Großeinsatz der Polizei nach einem Streit zwischen zwei Beteiligten war am Mittwoch der Mann festgenommen worden. Die Beamten waren im Einsatz, nachdem eine Auseinandersetzung im häuslichen Umfeld bekanntgeworden sei, hatte eine Polizeisprecherin gesagt. Während des Streits war demnach auf dem Grundstück in Premnitz Feuer ausgebrochen. Zwei Gebäude hätten gebrannt.