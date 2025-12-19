Wanzleben-Börde - Nach dem Fund eines toten Wolfes in Wanzleben-Börde (Landkreis Börde) besteht der Verdacht auf eine illegale Tötung. Das tote Tier auf einer Ackerfläche nahe Eggenstedt meldete laut Polizei ein Mitarbeiter des Wolfskompetenzzentrums Sachsen-Anhalt. Wie die Polizei mitteilte, wurden Hinweise festgestellt, die auf eine mögliche illegale Tötung hindeuten. Der Kadaver sei sichergestellt worden und soll Anfang nächstes Jahres pathologisch untersucht werden. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.