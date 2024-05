Bad Zwischenahn - Nach dem Tod einer 88-Jährigen in einer psychiatrischen Klinik in Bad Zwischenahn im Landkreis Ammerland hat die Polizei einen Patienten des Krankenhauses festgenommen. Die Ermittler verdächtigen den 39-Jährigen, die Frau getötet zu haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach wurde die 88 Jahre alte Patientin am Donnerstag leblos in ihrem Zimmer gefunden. Rettungskräfte versuchten die Frau zu reanimieren - ohne Erfolg. Nach Hinweisen von Zeugen nahm die Polizei den 39 Jahre alten Patienten vorläufig fest, er sollte am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittler werfen dem Mann Totschlag vor. Der Leichnam der Frau soll obduziert werden - um nähere Informationen zur Todesursache zu erhalten.