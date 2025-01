Berlin - Nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Marzahn ist ein vorläufig festgenommener Mann wieder frei. „Ein dringender Tatverdacht, der Voraussetzung für die Beantragung eines Untersuchungshaftbefehls ist, liegt nach den bisherigen Ermittlungen nicht vor“, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Zugleich habe die Obduktion des 27-jährigen Opfers die „Annahme eines Fremdverschuldens“ bestätigt.

Die Frau war am Samstag im Fahrstuhl des Wohnhauses an der Marzahner Chaussee entdeckt worden und kurz darauf gestorben. Wenig später wurde nach Angaben der Polizei ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Er sei in dem großen Wohnblock angetroffen worden. Eine Vernehmung sollte klären, ob und inwieweit der Mann am Tod der Frau beteiligt gewesen sein könnte. Am Sonntag folgte dann die Freilassung des 31-Jährigen.

Oberstaatsanwalt Sebastian Büchner nannte auf Anfrage keine weiteren Einzelheiten. Tathergang oder Motiv sind öffentlich noch nicht bekannt. Zur Art der Verletzungen der Frau hatte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen ebenfalls keine Angaben gemacht.

Der erste Notruf sei gegen 9.00 Uhr eingegangen, hieß es am Samstag. Anwohner hatten demnach die Frau im Fahrstuhl gefunden und versucht, sie wiederzubeleben. Rettungskräfte hätten aber nur noch den Tod feststellen können, sagte ein Polizeisprecher.