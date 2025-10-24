weather regenschauer
Nina Chuba startet in Erfurt ihre erste Arena-Tour – Fans feiern Hits wie „Wildberry Lillet“ und erleben die Musikerin so nah wie noch nie.

Von dpa 24.10.2025, 21:34
Nina Chuba zählt zu den erfolgreichsten Pop-Künstlerinnen Deutschlands.
Erfurt - In der Messehalle Erfurt haben am Abend tausende Fans den Auftakt von Nina Chubas erster großer Arena-Tour gefeiert. Auf der Tour präsentiert die 27-Jährige Songs aus ihrem im September erschienenen Album „Ich lieb mich, ich lieb mich nicht“. 

Nach ausverkauften Clubshows, Festivals und Open-Airs folgt nun die erste große Hallen-Tournee unter dem Titel „Arena-Tour 2025“. Die Tickets für die Tour waren in Städten wie München und Stuttgart innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Nach dem Tour-Auftakt in der Erfurter Messehalle folgen zwölf weitere Konzerte - viele davon in den größten Arenen des Landes.

Nina Chuba zählt inzwischen zu den erfolgreichsten Pop-Künstlerinnen Deutschlands. Die Musikerin aus Wedel wurde 2022 mit ihrem Song „Wildberry Lillet“ bekannt. Seither hat sie sich mit zahlreichen Hits in den Charts etabliert - darunter der Song „Fucked Up“, den sie mit dem Musiker Makko aufgenommen hat, sowie „Wenn das Liebe ist“.