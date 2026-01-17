Bei einem traditionellen Fastnachtsumzug im Spreewald feierten Sorben und Wenden den Zapust.

Burg (Spreewald) - Beim wendischen Zapust haben Jugendliche im Spreewald-Ort Burg symbolisch den Winter vertrieben. Die Jahrhunderte alte Fastnachts-Tradition lebte am Samstag mit Umzügen, Musik und Tanz wieder auf.

Die slawische Minderheit der Sorben und Wenden lebt in der Lausitz im Süden Brandenburgs und im Nordosten von Sachsen. Nach dem Brauch ziehen bei der Jugendfastnacht, dem traditionellen Zapust, unverheiratete Jungen und Mädchen durch die Dörfer. Die jungen Frauen trugen am Samstag Spitzenschürzen, verzierte Halstücher und Hauben.