Erfurt - Stellflächen für Wohnmobile oder Wohnanhänger auf Thüringer Campingplätzen werden nach Beobachtungen der Betreiber zunehmend länger im Voraus gebucht - vor allem an beliebten Feiertagen wie Himmelfahrt und Pfingsten. „Da rufen die Leute teilweise schon ein Jahr vorher an“, sagte Fabian Lang vom Campingplatz „Tor zum Hainich“ in Weberstedt auf Anfrage. Der Platz sei an den Feiertagen voll belegt. Auch der Campingpark Wilhelmsthal bei Eisenach mit 80 Stellplätzen für Zelte und Wohnmobile ist an diesen Wochenenden komplett ausgebucht und nimmt keine Anfragen mehr an, wie eine Sprecherin sagte.

Auch für bestimmte Zeiträume im Sommer sei ein Trend zu sehr frühzeitigen Buchungen zu beobachten, sagte der Vorsitzende des Verbands der Thüringer Campingwirtschaft, Reinhard Schniz, der den Campingplatz Neumannshof am Hohenwarte-Stausee betreibt. Nach seiner Einschätzung machen sich hier die steigende Beliebtheit von Urlaub im Wohnmobil und steigende Zulassungszahlen bei den rollenden Ferienunterkünften bemerkbar. Seit 2017 hat sich nach Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes der Bestand an zugelassenen Wohnmobilen in Deutschland auf 908.000 nahezu verdoppelt.

Camping-Übernachtungszahlen auf Höhenkurs

Die etwa 80 Thüringer Campingplätze hatten im vergangenen Jahr eine neue Höchstmarke bei Übernachtungen verzeichnet. Nach Angaben des Landesamtes für Statistik wurden dort 800.000 Übernachtungen gebucht - 15,5 Prozent mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019, das für die Thüringer Tourismusbranche ein Rekordjahr gewesen war. Positiv sei, dass die Auslastung auch außerhalb der Sommersaison zunehme, sagte Verbandschef Schniz. Davon profitierten vor allem Plätze mit besonderer Infrastruktur, etwa mit Thermalbädern vor Ort.

Thüringen gilt unter den Bundesländern als recht preiswertes Campingland. Eine Erhebung des Internetportals „camping.info“ hatte kürzlich Durchschnittskosten von rund 23 Euro je Übernachtung für zwei Personen inklusive Stellplatz, Caravan, Strom und Ortstaxe ermittelt.