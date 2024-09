Treutler will sich an Gerichtsentscheidung halten

AfD-Alterspräsident Jürgen Treutler will sich an die Entscheidung der Thüringer Verfassungsrichter halten.

Erfurt - Der in der Kritik stehende Thüringens AfD-Alterspräsident Jürgen Treutler will sich an den Beschluss des Verfassungsgerichtshofs halten. Das kündigte der 73-Jährige zu Beginn der Fortsetzung der konstituierenden Sitzung des Landtags in Erfurt an. Der erste Teil der Zusammenkunft war am Donnerstag im Eklat geendet. Treutler hatte sich trotz massiver Forderungen der Abgeordneten von CDU, BSW, Linke und SPD geweigert, eine aktualisierte Tagesordnung zur Abstimmung zu stellen. Außerdem entzog er Parlamentariern das Wort und ließ keine Anträge zu. Die Thüringer Verfassungsrichter entschieden gegen die Rechtsauffassung von Treutler.