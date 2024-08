Die beiden Routiniers fehlten zuletzt. Nun sind sie wieder an Bord. Zur rechten Zeit vor dem Pokalspiel am Samstag.

Union in der Pokalwoche

Berlin - Kapitän Christopher Trimmel und seine Stellvertreter Rani Khedira sind wieder in das Mannschaftstraining beim 1. FC Union Berlin eingestiegen. Die beiden Routiniers der Eisernen hatten in den vergangenen Testspielen gegen Olympique Lyon (0:4) und Real Sociedad (1;1) Trainer Bo Svensson noch gefehlt. Beim öffentlichen Training zur Vorbereitung auf das Pokalspiel am kommenden Samstag beim Greifswalder FC waren sie nun dabei.

Dagegen konnten Josip Juranovic und Janik Haberer nicht mitmachen beim Mannschaftstraining. Abwehrmann Juranovic fehlte auch schon gegen San Sebastián. Zu den Gründen will sich der Verein aber erst in den nächsten Tagen äußern. Mittelfeldmann Haberer hatte bei der Pflichtspiel-Generalprobe in der 56. Minute angeschlagen ausgetauscht werden müssen und absolvierte nun auf einem Nebenplatz des Trainingszentrums Laufrunden.