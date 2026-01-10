Nach einem Rohrbruch im Chemnitzer Zentrum erhalten Anwohner Trinkwasser über einen Tanker. Die Reparaturarbeiten laufen seit den frühen Morgenstunden.

In den frühen Morgenstunden riss die Leitung nach Angaben des Energieversorgers noch weiter auf. (Symbolbild)

Chemnitz - 100 Personen werden wegen eines Wasserrohrbruchs im Chemnitzer Zentrum über einen Trinkwassertanker versorgt. Betroffen sind laut Sprecherin von „eins energie in sachsen“ die Hausnummern 36a bis 58 der Theaterstraße.

Wie die Sprecherin des Energieversorgers mitteilte, wurde bei den Arbeiten in den frühen Morgenstunden festgestellt, dass die Leitung noch weiter aufgerissen ist. Nach Angaben der Sprecherin soll die Versorgung im Laufe des Nachmittags wiederhergestellt sein.