In diesem Jahr steht in Brandenburg zwar keine Landtagswahl an, doch mehrere Landräte und Bürgermeister werden bestimmt. Wo wird gewählt?

Senftenberg - Zum Auftakt von sechs Landratswahlen in Brandenburg wählt der Kreis Oberspreewald-Lausitz einen neuen Landrat. Die Wahl am Sonntag (ab 8.00 Uhr) wird mit Spannung erwartet, weil es unter anderem um die Frage geht, ob die AfD zum ersten Mal einen Landrat in Brandenburg stellt. Amtsinhaber Siegurd Heinze (parteilos), der auch Vorsitzender des Landkreistags ist, tritt nach 16 Jahren nicht mehr an.

Zwei Kandidaten und eine Kandidatin

Die drei Kandidaten sind Gesundheitsdezernent Alexander Erbert für die CDU, die Anwältin Antje Ruhland-Führer für die AfD und der Softwareentwickler Evgeni Kivman von der Tierschutzpartei. Sollte keiner von ihnen die nötige Mehrheit bekommen, ist für den 25. Januar eine Stichwahl vorgesehen. Der erste Landrat der AfD war bundesweit 2023 Robert Sesselmann in Sonneberg in Thüringen.

Sechs Landratswahlen in diesem Jahr

Weitere fünf Landratswahlen folgen am 15. Februar im Kreis Elbe-Elster, am 8. März im Kreis Spree-Neiße, am 19. April im Kreis Barnim und im Kreis Uckermark und am 7. Juni im Kreis Ostprignitz-Ruppin. Dazu kommen 18 Bürgermeisterwahlen in Städten und Gemeinden, darunter Erkner, Forst (Lausitz), Guben und Strausberg.