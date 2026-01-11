Neue Impulse für Mitteldeutschland stehen auf der Agenda. Doch ein möglicher Rückzug von Haseloff wirft einen Schatten auf die CDU-Klausur. Wie geht es weiter in Sachsen-Anhalt?

Stolberg (Harz) - Am Abend beginnt die gemeinsame Klausurtagung der CDU-Landtagsfraktionen aus Sachsen-Anhalt und Sachsen in Stolberg (Landkreis Mansfeld-Südharz). Vor allem am Montag soll dabei nach Parteiangaben über gesundheitspolitische und wirtschaftliche Themen gesprochen werden. Es gehe um die Sicherung einer verlässlichen Gesundheitsversorgung, die Stärkung der öffentlichen Sicherheit und neue Impulse für wirtschaftliche Entwicklung im mitteldeutschen Raum. Über allem dürfte aber auch der mögliche vorzeitige Rückzug von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) stehen.