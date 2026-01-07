Ouédraogo trainiert schon ein paar Tage wieder voll mit. Nun meldet sich ein Trio vor dem Spiel auf St. Pauli wieder zurück.

Almancil - Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann im ersten Bundesliga-Spiel des Jahres am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC St. Pauli wieder auf Torhüter Peter Gulacsi, Stürmer Romulo und Mittelfeldmann Ezechie Banzuzi zurückgreifen. Das Trio absolvierte am letzten Tag des Trainingslagers im portugiesischen Almancil das Mannschaftstraining komplett mit. Zuvor hatte auch Nationalspieler Assan Ouédraogo bereits wieder die gemeinsamen Übungseinheiten aufgenommen.

Teile des Mannschaftstrainings absolvierten auch Offensivmann Antonio Nusa und Benjamin Henrichs wieder mit. Für beide kommt die Partie in Hamburg aber noch zu früh. Fehlen am Millerntor werden definitiv auch Johan Bakayoko, der nach Wadenbein-Problemen weiterhin ein individuelles Aufbautraining absolviert, und Bundesliga-Shootingstar Yan Diomande. Er erreichte mit dem Team der Elfenbeinküste das Viertelfinale des Afrika Cup.