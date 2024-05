Bremen - Ein Mann hat einen 42-Jährigen in einer Straßenbahn in Bremen mit Tritten gegen den Kopf schwer verletzt. Am Samstagmorgen sei der 42-Jährige auf der Fahrt mit der Straßenbahn in Richtung Huchting mit einem anderen Fahrgast in Streit geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Streit eskalierte, der Unbekannte schlug auf seinen Gegner ein, zog ihn zu Boden und trat mehrfach kräftig gegen dessen Kopf. Ein Zeuge hielt ihn schließlich auf. Der Schätzungen zufolge etwa 25 Jahre alte Angreifer flüchtete auf einem schwarzen Klapprad. Der 42-Jährige kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.