Gegen Holstein Kiel verpasst der 1. FC Magdeburg den dritten Sieg in Serie. Doch den ersten Punkt nach Rückstand wertet Trainer Petrik Sander als Zeichen einer stabilen Mannschaft.

Magdeburg - Enttäuschung war nur kurz die vorherrschende Emotion beim 1. FC Magdeburg nach dem 3:3 (2:1) gegen Holstein Kiel. Schon kurz nach Abpfiff war sie einer Art trotzigem Stolz gewichen, betonten Spieler und Trainer die gute Leistung des FCM und die Tatsache, dass die Mannschaft erstmals in der Saison nach Rückstand überhaupt punktete und den letzten Tabellenplatz verlassen konnte.

Zum 60. Vereinsjubiläum waren die Magdeburger mit Sondertrikot vor einer lautstarken Kulisse aufgelaufen - und zu einem Jubiläum gehöre eigentlich ein Sieg, gestand Petrik Sander ein. Aber „da steht noch eine andere Mannschaft auf dem Feld, die etwas dagegen hat. Wie meine Mannschaft nach dem Rückstand zurückgekommen ist, ist keine Selbstverständlichkeit“, erklärte der FCM-Trainer.

Magdeburg punktet erstmals nach Rückstand

Unter Sander hat sich Magdeburg eindeutig stabilisiert, hat die zwischenzeitliche Gegentorflut eingedämmt und trifft auch selbst wieder regelmäßig ins gegnerische Tor. Die letzte Baustelle der Magdeburger bleibt jedoch die Chancenverwertung. Gegen Kiel drehte der FCM den Rückstand noch vor der Pause mit zwei ansehnlichen Treffern, verpasste es hinten heraus aber, den sprichwörtlichen Sack zuzumachen, und kassierte noch - ebenso ansehnlich - den Ausgleich in der Nachspielzeit.

„Brutal ärgerlich. Mit unserem Spiel hätten wir einen Sieg verdient“, befand FCM-Torwart und Kapitän Dominik Reimann und ergänzte: „Wir haben heute drei Gegentore bekommen, das war eines zu viel, und das müssen wir abstellen.“ Dabei hatten die Blau-Weißen durchaus Pech, zwei Elfmeter gegen sich zu bekommen, die eher in die Kategorie unglücklich einzusortieren sind.

Reimann: „Hätten einen Sieg verdient“

Dass Kiels Elferschütze David Zec dann selbst noch den Elfmeter zum 3:2 des FCM verursachte, hätte schon die Geschichte des Spiels sein können, doch dann traf Kiel selbst noch zum Ausgleich. Magdeburg bestätigt allerdings seinen Aufwärtstrend, ist seit drei Partien ungeschlagen und kann in Kaiserslautern für einen versöhnlichen Hinrunden-Abschluss sorgen, der vor wenigen Wochen so nicht zu erwarten war.