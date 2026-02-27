Nicht alle Busse stehen still: Wer jetzt zum Beispiel von Wedding nach Schöneberg will, hat Glück. Diese Linien sind vom Streik ausgenommen.

Der Warnstreik bringt in Berlin fast den gesamten Nahverkehr zum Erliegen - aber manche Busse fahren.

Berlin - Verdi legt mit dem 48-stündigen Warnstreik derzeit die Trams, U-Bahnen und Busse in Berlin lahm. Alle Busse? Nein, ein paar der großen Gelben sind auch am Freitag und Samstag unterwegs.

Einige Linien werden im Auftrag der BVG von anderen Unternehmen gefahren und sind daher nicht vom Arbeitskampf betroffen. Dazu gehören die Linie 106, die Wedding, Moabit und Schöneberg miteinander verbindet, sowie die 204 zwischen Südkreuz und Zoologischer Garten. Bei den anderen Linien handelt es sich vor allem um Verbindungen am Stadtrand.

Diese Linien werden trotz Warnstreik angeboten:

106, 112, 114, 118, 124, 133, 175, 184, 204, 234, 275, 316, 318, 326, 161, 363,

N12, N23, N35, N39, N53, N61, N69, N84, N91, N95, N97

Auch zwei Fährlinien (F11 und F12) werden angeboten, die beliebte Fähre zwischen dem S-Bahnhof Wannsee und Alt-Kladow gehört saisonbedingt aber nicht dazu.