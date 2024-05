In Würzburg bricht der MBC im dritten Viertel ein, ist chancenlos. Am Samstag kann mit Schützenhilfe der Klassenerhalt gesichert werden.

Würzburg - Nach der klaren Niederlage in Würzburg kann der Syntainics MBC bereits am Samstag den Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga vorzeitig sichern. Das Team von Trainer Predrag Krunic benötigt dazu einen Sieg gegen Ludwigsburg am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Dyn), am Abend bedarf es dann noch einer Niederlage des Drittletzten Heidelberg gegen Ulm. Dann hätte der MBC zwei Spieltage vor Saisonende zwei Siege Vorsprung vor Heidelberg, setzt sich zudem im direkten Vergleich durch. Ebenfalls bei einem MBC-Sieg würde eine Niederlage des Vorletzten Crailsheim gegen Bamberg reichen.

In Würzburg hielt der MBC eine Halbzeit lang mit, führte kurz vor der Pause sogar 48:45. Im dritten Viertel brachen die Weißenfelser ein, am Ende hieß es 83:107. Da genügten dem MBC auch die elf Punkte und zehn Assists von Charles Callison an alter Wirkungsstätte nicht. Es war das erste Double Double des besten Weißenfelsers in dieser Saison.

„In der zweiten Halbzeit haben wir nicht gut gespielt, besonders in der Verteidigung. Würzburg ist eine starke Mannschaft in einem guten Rhythmus. Sie haben heute sehr viele Würfe getroffen, und nach dem Rückstand war es dann schwer, noch einmal ins Spiel zurückzukommen“, sagte Krunic. Man fokussiere sich nun auf die letzten drei Spiele.