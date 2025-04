Trübes Wetter am Freitag - Sonne am Wochenende

Am Freitag macht sich die Sonne in der Hauptstadtregion rar.

Berlin/Potsdam - Zum Ende der Arbeitswoche macht sich die Sonne in Berlin und Brandenburg rar. Nach den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verdecken am Freitag viele Wolken den Himmel. Dafür bleibt es trocken. Von Nordosten her lockert die Wolkendecke im Tagesverlauf etwas auf. Die Temperaturen liegen bei höchstens 14 bis 17 Grad. Nachts kühlt es ab auf 5 bis 2 Grad. In Bodennähe fallen die Temperaturen teils unter den Gefrierpunkt.

Reichlich Sonne gibt es dafür am Wochenende. Am Sonnabend sind tagsüber ein paar Quellwolken am Himmel zu sehen, zum Abend ist es wolkenlos. Die Temperaturen klettern auf 16 bis 19 Grad. In der Nacht zum Sonntag wird es teils frostig mit Tiefstwerten zwischen 4 und 0 Grad. In Bodennähe sind bis zu minus 4 Grad möglich. Am Sonntag ist das Wetter erneut sonnig, die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 19 Grad.