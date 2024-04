Potsdam - Am Samstag ist im Holländischen Viertel in Potsdam das traditionelle Tulpenfest eingeläutet worden. „Wir wollen in der größten holländischen Wohnanlage außerhalb der Niederlande zum Start in den Frühling holländisches Lebensgefühl vermitteln“, sagte der Vorsitzende des Fördervereins Hans Göbel am Samstag. Musiker und Handwerksstände säumten die Gassen des Viertels in der Potsdamer Innenstadt. Das Fest endet bereits am Sonntagabend.

Das Tulpenfest wird seit 1996 in Potsdam gefeiert. Das Holländische Viertel war im 18. Jahrhundert für holländische Handwerker gebaut worden, die unter anderem mit niedrigen Steuern nach Potsdam gelockt worden waren.