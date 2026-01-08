Die Frauen von Fußball-Zweitligist Turbine Potsdam finden in der Winterpause einen neuen Trainer und verlieren ihre Kapitänin. Die bisherige Saison verläuft durchwachsen.

Potsdam - Die Zweitliga-Fußballerinnen des 1. FFC Turbine Potsdam verpflichten Steen Gravgaard Ladefoged als neuen Trainer. Der Däne war in den vergangenen fünf Jahren als U18- und Cheftrainer im Frauenfußball tätig, wie die Brandenburgerinnen mitteilten - zuletzt bei Vildbjerg SF und dem FC Midtjylland. „Ich habe meine Ambitionen als Trainer stets klar formuliert und bin fest davon überzeugt, dass individuelle Spielerentwicklung und eine starke Siegermentalität Hand in Hand gehen müssen“, sagte der Skandinavier.

Beim Start ins Mannschaftstraining am Donnerstag stand Ladefoged erstmals auf dem Übungsplatz. Auf die bisherige Kapitänin Emilie Bernhardt wird der 47-Jährige in Zukunft verzichten müssen. Die Verteidigerin wechselt nach Bern in die Schweiz, wie die Potsdamerinnen mitteilten.

Turbine nur im Mittelfeld der Liga

Turbine war im Sommer aus der Bundesliga abgestiegen und liegt als Tabellenachter aktuell im Mittelfeld der 2. Liga. Im November hatte sich der Traditionsverein aus Brandenburg, der sechsmal Deutscher Meister war, vom Österreicher Kurt Russ getrennt. „Mein Ziel ist es, zu einer erfolgreichen und langfristig nachhaltigen Rückkehr von Turbine Potsdam an die Spitze des deutschen Fußballs beizutragen“, sagte Ladefoged über seine Ambitionen.