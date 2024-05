Den Fußballerinnen des 1. FFC Turbine Potsdam gelingt der direkte Wiederaufstieg in die Bundesliga. Das freut einen Edelfan ganz besonders.

Turbine Potsdam ist zurück in der Bundesliga

Potsdam - Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam haben mit einem Zittersieg den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht. Der sechsmalige deutsche Meister gewann beim Saisonfinale am Sonntag gegen den FC Ingolstadt mit 2:1 (0:1) und schloss die Spielzeit als Meister ab. Allerdings lagen die Brandenburgerinnen bis zur 63. Minute hinten, ehe Viktoria Schwalm zunächst der Ausgleich gelang und in der 75. Minute mit einem strammen Schuss aus 25 Metern das Spiel drehte.

Die ersten Glückwünsche kamen von Edelfan Annalena Baerbock. „Heute freue ich mich unglaublich, dass sich das Daumendrücken und Mitfiebern mit unseren Turbine-Spielerinnen gelohnt hat und die Frauen nach einem engen Kampf am Ende umgehend wieder in die erste Bundesliga aufgestiegen sind! Es zeigt, dass sich Hartnäckigkeit und harte Arbeit auszahlen. Herzliche Glückwünsche an das Potsdamer Team!“, sagte die Außenministerin und Bundestagsabgeordnete der brandenburgischen Grünen.