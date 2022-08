Turbine Potsdam verliert Testspiel gegen Wien

Haus im Ennstal - Frauenfußball-Bundesligist Turbine Potsdam hat das zweite Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Haus im Ennstal verloren. Am Samstag unterlag das Team von Trainer Sebastian Middeke in der Ennsboden Arena dem österreichischen Erstligisten First Vienna FC mit 1:2 (1:1). Das Tor für die Turbinen erziele Neuzugang Maya Hahn zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Im Vergleich zum 5:0-Sieg am Mittwoch gegen den FC Bergheim nahm Middeke nur wenige Veränderungen im Team vor. Auf der Rückreise aus dem Trainingslager legen die Potsdamerinnen am Sonntag einen Stopp beim bayrischen Oberligsten TSV Brand (17.00 Uhr) ein. Das neuformierte Turbine-Team startet am 18. September (16.00 Uhr) bei Werder Bremen in die Bundesligasaison.