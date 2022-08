Türschlösser von zwei Synagogen beschädigt

Berlin - Die Türschlösser von zwei Synagogen in Berlin-Charlottenburg sind von einem oder mehreren Unbekannten beschädigt worden. Am Dienstagmorgen entdeckten Wachleute der Polizei an einem Türschloss der Synagoge in der Joachimsthaler Straße eine klebrige Substanz. Später wurde bekannt, dass bereits in der Nacht zum 13. August ein Türschloss einer anderen Synagoge in der Pestalozzistraße durch das Einstecken eines Gegenstandes beschädigt wurde. Die Polizei ermittelt.