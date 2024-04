Essen - Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen hat Mittelfeldspieler Tom Moustier von der U23 des Fußball-Zweitligisten Hannover 96 verpflichtet. Das teilte der Club aus Nordrhein-Westfalen am Dienstag mit. Der 21 Jahre alte Franzose vom aktuellen Tabellenführer der Regionalliga Nord erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2026.

„Ich freue mich auf eine spielstarke Option im zentralen Mittelfeld. Tom hat gute Qualitäten am Ball, verfügt über große Standardqualitäten und bringt eine große Energie mit“, sagte RWE-Coach Christoph Dabrowski, der bis zum Sommer 2022 noch Trainer in Hannover war. Mit Essen steht Dabrowski in der Tabelle der 3. Liga aktuell nur zwei Punkte hinter den Aufstiegsplätzen.