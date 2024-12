Berlin - Ein Geldtransporter und eine Bank sind in Berlin-Charlottenburg von zwei Männern überfallen worden. Die Täter hätten am Mittwochvormittag mindestens einen Schuss auf den Transporter in der Kantstraße abgegeben, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. In einer Scheibe war ein Treffer zu sehen. „Das ist schon sehr gefährlich.“

Die Täter flüchteten mit Geldkassetten, nach ihnen fahndet die Polizei. Verletzte gab es nicht, aber eine Angestellte der Bank stand unter Schock und musste behandelt werden.

Der Überfall ereignete sich gegen 10.45 Uhr und galt der Bank sowie dem davor stehenden Transporter. Bei der Frage, wie viel Geld erbeutet worden sei, stehe man noch ganz am Anfang der Ermittlungen, so die Polizei. „Wir haben zwei Täter, die offenbar mit einer Schusswaffe bewaffnet sind und flüchtig sind mit einem dunklen Mercedes-Benz-Fahrzeug Richtung Zoologischer Garten.“

Geld aus Transporter wurde gerade ausgeladen

Die Männer fuhren mit ihrem Auto vor der Bank vor und passten den Transporter ab, als gerade Geld ausgeladen wurde. Sie waren dann auch in der Bank drin. Die Bank-Angestellten lösten laut Polizei sofort einen Alarm aus.

Nach dem Überfall seien die beiden Räuber mit hoher Geschwindigkeit Richtung Bahnhof Zoo geflohen. Die Polizei suchte das gesamte Umfeld ab und befragte Zeugen. Sie bat auch darum, aufgenommene Videos von der Tat möglichst schnell an die Polizei zu schicken. 50 Polizisten waren im Einsatz. Kriminaltechniker untersuchten den Tatort. Mit einer Drohne filmte die Polizei den Bereich.

In den vergangenen Jahren gab es immer mal wieder Überfälle auf Geldtransporter in der Gegend, etwa 2021 am Ku'damm, wo als Müllmänner verkleidete Männer aus dem Clan-Milieu knapp 650.000 Euro erbeuteten.