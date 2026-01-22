Nach einer guten Ernte bleibt ein Agrarbetrieb aus Frohburg auf rund 4.000 Tonnen Kartoffeln sitzen. Davon profitieren die Tafeln in Sachsen.

Frohburg/Leipzig - Die ersten Kartoffeln aus einer überschüssigen Ernte in Sachsen sind bei den Tafeln angekommen. Wie der Landesverband der Tafeln mitteilte, wurden zunächst die Ausgabestellen in Torgau, Oschatz und Mittweida beliefert.

Nächste Woche sollen weitere Ackerfrüchte nach Dresden, Grimma, Leipzig und Plauen gebracht werden. „Für die Menschen, die wir versorgen, ist diese Lieferung ein echter Segen“, erklärte der Landesvorsitzende Stephan Trutschler.

Die Kartoffeln stammen von der Osterland Agrar Gesellschaft in Frohburg. Der Betrieb war nach einer guten Ernte auf rund 4.000 Tonnen sitzengeblieben. Mit Hilfe von Medienunternehmen wie der „Leipziger Volkszeitung“ und der „Sächsischen Zeitung“ werden die Kartoffeln kostenlos an bedürftige Stellen verteilt. Auch die Tafeln in Berlin sollen profitieren.