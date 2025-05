Aue - Mit Eric Uhlmann wechselt ein weiterer Abwehrspieler zum Fußball-Drittligisten FC Erzgebirge Aue. Der 22 Jahre alte Leipziger kommt von Hannover 96 II ins Lößnitztal. „Eric Uhlmann hat in seinem ersten Jahr in der 3. Liga gezeigt, dass er auf diesem Niveau mithalten und sogar vorangehen kann. Er ist sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung flexibel einsetzbar, acht Saisontore sprechen zudem eine deutliche Sprache in Sachen Torgefahr“, meinte Aues Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich.

Uhlmann wurde seit 2011 bei RB Leipzig ausgebildet und wechselte dann im Sommer 2022 nach Hannover. Mit den Niedersachsen stieg er in die 3. Liga auf, wo der 1,82 Meter große Abwehrspieler insgesamt 30 Spiele bestritt.