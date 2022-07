Uhren vom Arm gestohlen? Polizei nimmt zwei Männer fest

Berlin - Zwei Männer sollen in Berlin immer wieder älteren Menschen hochwertige Armbanduhren direkt vom Handgelenk gestohlen haben. Am Montag wurden die beiden mutmaßlichen Diebe in Ludwigsfelde südlich von Berlin festgenommen, als sie ihr Diebesgut aus einem Erdloch neben einem Hotel ausgruben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach werden die Männer für mehrere Taten seit Oktober 2021 in Berlin verantwortlich gemacht. Unter dem Vorwand, Münzen wechseln zu wollen, sollen sie die Uhren gestohlen haben.

Nach Angaben der Polizei beobachteten Fahnder der Kriminalpolizei am Montagvormittag im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf zwei weitere Tatversuche. Die Polizei verfolgte die Verdächtigen demnach bis nach Ludwigsfelde im Landkreis Teltow-Fläming. Dann erfolgte der Zugriff. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sollten die Männer noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.