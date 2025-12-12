In Berlin werden Autos immer wieder Ziel von Aktivisten. In Charlottenburg und Wilmersdorf wurde nun erneut die Luft aus mehreren Autoreifen gelassen. Der Staatsschutz ermittelt.

Hinter der Aktion steckt laut Polizei das Widerstands-Kollektiv. (Symbolbild)

Berlin - Umwelt-Aktivisten haben in Berlin erneut an mehreren Autos die Luft aus den Reifen gelassen. Diesmal traf es 23 Wagen in Charlottenburg und Wilmersdorf, wie die Polizei mitteilte.

Nach Polizeiangaben waren an den Fahrzeugen Schreiben der Gruppe Widerstands-Kollektiv angebracht - Mitglieder der Gruppe ließen in Berlin bereits im September Luft aus zahlreichen Autos. Sie begründeten ihre Tat mit Umweltschutzaspekten. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt.

Die platten Reifen wurden in der Wittelsbacherstraße, Sybelstraße, Duisburger Straße, Pfalzburger Straße, Zähringer Straße und Schillerstraße gemeldet.