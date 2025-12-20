weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Vandalismus: Unbekannte beschädigen 48 Weihnachtsbäume

#GedenkenAnschlag:
Tag des Erinnerns endet in Magdeburg - Menschen-Lichterkette setzt Zeichen - Liveticker zum Nachlesen (Mit Videos und Bildern)
Tag des Erinnerns endet in Magdeburg - Menschen-Lichterkette setzt Zeichen - Liveticker zum Nachlesen (Mit Videos und Bildern)

Vandalismus Unbekannte beschädigen 48 Weihnachtsbäume

48 Weihnachtsbäume werden mit Farbe besprüht, Zweige werden abgeschnitten. Wer kann Hinweise auf die Täter geben?

Von dpa 20.12.2025, 21:49
Mit einer Astschere beschädigten Unbekannte die Ware. (Illustration)
Mit einer Astschere beschädigten Unbekannte die Ware. (Illustration) Marcus Brandt/dpa

Hildesheim - Unbekannte Täter haben Sibbesse bei Hildesheim 48 Weihnachtsbäume beschädigt. Sie besprühten laut Polizei-Angaben die Bäume mit orangenem Farbmarkierungsspray und trennten Zweige mit einer Astschere ab. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen Beobachtungen gemacht haben.