Wieder wird ein Tankstellenmitarbeiter in Bremen nach Feierabend entführt. Die Polizei prüft nun, ob ein Zusammenhang zu einem ähnlichen Fall wenige Tage zuvor besteht.

Bremen - Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage haben Unbekannte einen Mitarbeiter einer Tankstelle in Bremen entführt. Die Täter lauerten einem 24-Jährigen nach seinem Feierabend an seiner Wohnanschrift auf, bedrohten ihn mit einer Schusswaffe und zwangen ihn in ein Auto zu steigen, wie die Polizei mitteilte. Anschließend fuhren sie ihn zurück zu der Tankstelle.

Dort konnte der 24-Jährige Pfefferspray gegen die beiden Männer sprühen und kurzzeitig fliehen. Sie holten den Mann allerdings ein und schlugen auf ihn ein. Erst als das Opfer laut um Hilfe schrie, flüchteten sie ohne Beute. Der Tankstellenmitarbeiter wurde laut Polizei in der Nacht auf Sonntag vor Ort von Rettungssanitätern behandelt.

Zusammenhang mit ähnlicher Tat wird geprüft

Bereits am Donnerstagabend wurde eine 62 Jahre alte Mitarbeiterin einer Tankstelle ebenfalls vor ihrer Wohnanschrift in Bremen entführt, mit einem Messer bedroht und zurück zur Tankstelle gebracht. Dort zwangen sie die Frau laut Polizei, die Türen aufzuschließen und entwendeten Bargeld und Zigarettenstangen. Anschließend flüchteten sie. Die Ermittler prüfen nun einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten und suchen Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben.