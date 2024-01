Ein Pkw steht in der Eingangstür eines Juweliers in Steglitz.

Berlin - Drei Einbrecher sind am frühen Sonntagmorgen in Berlin-Steglitz mit einem Auto in ein verschlossenes Juweliergeschäft gefahren und haben Schmuck gestohlen. Die Täter ließen das Fahrzeug am Tatort zurück, wie die Polizei Berlin am Sonntag mitteilte. Sie seien mit einem anderen Auto in Richtung Bismarckstraße geflüchtet. Anwohner hätten einen lauten Knall gehört, hieß es.

Die Polizei prüft nach Aussagen eines Sprechers wegen des ähnlichen Tathergangs einen Zusammenhang mit einem Juwelier-Einbruch in Berlin-Tegel am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertags. Dort waren Einbrecher ebenfalls mit einem Auto in ein Juweliergeschäft gefahren, um Schmuck zu stehlen. Die Polizei ermittelt in dem Fall wegen schweren Diebstahls.