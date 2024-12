Celle - In einem Mehrfamilienhaus in Celle hat eine unbekannte Flüssigkeit einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Flüssigkeit war in der Nacht zu Dienstag in einem Aufzug des Hauses entdeckt worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Sechs Bewohner des Hauses hätten sich unwohl gefühlt und seien vor Ort vom Rettungsdienst versorgt worden.

Die Einsatzkräfte nahmen demnach Proben des Stoffes und konnten ausschließen, dass es sich um eine gefährliche Flüssigkeit handelte. Genauer sei der Stoff nicht bestimmt worden. Die Flüssigkeit sei aus dem Aufzug entfernt worden.