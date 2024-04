Unbekannte setzen Tipi in Waldstück bei Oschatz in Brand

Oschatz - In einem Waldstück in Oschatz (Landkreis Nordsachsen) haben Unbekannte ein zwischen Birken gebautes Tipi aus Ästen und Zweigen in Brand gesetzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden durch das Feuer am späten Freitagabend die Birken so beschädigt, dass sie von der Feuerwehr gefällt werden mussten. Das Feuer wurde, bevor es sich ausbreiten konnte, gelöscht. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1500 Euro. Sie ermittelt wegen des Verdachts einer vorsätzlichen Brandstiftung.