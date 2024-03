Blankenburg - Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag mehrere Geldautomaten in Blankenburg gesprengt. Noch ist unklar, ob die Täter Geld erbeuteten, wie die Polizei Magdeburg am Freitag mitteilte. Die Täter flüchteten ersten Erkenntnissen zufolge in einer dunklen Limousine vom Tatort. Bei der Sprengung wurden neben den Automaten auch das Gebäude und geparkte Autos beschädigt. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf einen fünfstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.