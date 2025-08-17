In Berlin-Kreuzberg setzen Unbekannte ein Obdachlosenzelt in Brand. Darin befinden sich zwei Menschen - sie entgehen einer Katastrophe.

Berlin - Unbekannte haben ein Obdachlosenzelt in Berlin-Kreuzberg angezündet. Ein 31-Jähriger und ein weiterer Mensch konnten es nach Angaben der Polizei unverletzt verlassen. „Das Zelt brannte komplett nieder“, hieß es im Polizeibericht. Nach ersten Ermittlungen sollen drei Menschen am frühen Morgen den Brand gelegt und vom Tatort in der Nähe des Halleschen Tors geflohen sein. Das Landeskriminalamt ermittelt.