  3. Notfälle: Unbekannter bewirft Seniorin mit Böller

Als die Polizei eintrifft, sind nur noch Zeugen am Tatort. Dennoch haben die Beamten in Halle die Ermittlungen aufgenommen.

Von dpa 01.11.2025, 12:14
In Halle wurde eine ältere Frau mit einem Böller beworfen. (Symbolbild)
Marijan Murat/dpa

Halle - Eine Seniorin ist in Halle mit einem Böller beworfen worden. Die Beamten seien deshalb am späten Freitagabend gerufen worden, teilte die Polizei mit. Zeugenaussagen nach sei durch den Feuerwerkskörper das Gehör der Frau in Mitleidenschaft gezogen worden. Sie sei allerdings nicht mehr vor Ort gewesen.

Auch die Person, die die Pyrotechnik geworfen hatte, konnte nicht mehr ausfindig gemacht werden. Es werde nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt, hieß es.