Unbekannter schießt auf Jungen an Berliner Gartenkolonie

Berlin - Ein Unbekannter hat mit einer Schreckschusswaffe auf einen Jungen in einer Berliner Gartenkolonie geschossen. Er wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann kam demnach am Samstagabend am Eingang der Kleingartenanlage im Pankower Ortsteil Rosenthal von hinten auf eine Gruppe aus Kindern und Jugendlichen zu.

Er soll laut den Ermittlern dabei unmittelbar mit der Schreckschusswaffe auf den 15-Jährigen geschossen haben. Der Rest der Gruppe flüchtete in unterschiedliche Richtungen. Ein Kind machte zwei Erwachsene auf die Situation aufmerksam, um die Polizei zu alarmieren. Der Schütze flüchtete unerkannt zur Maurice-Ravel-Straße. Trotz Einsatz eines Polizeihubschraubers konnte er nicht gefunden werden.

Der attackierte Junge kam mit einer Schürfwunde sowie einem Bluterguss am Rücken zur Ambulanz in eine Klinik. Der Grund für den Angriff war zunächst unklar.