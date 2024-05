Berlin - Ein Unbekannter hat einer Transfrau am Mittwochnachmittag in Berlin mit einem Gürtel eine Platzwunde am Kopf zugefügt. Gegen 14.20 Uhr habe der Unbekannte die 31-Jährige nach Angaben der Polizei in der Kurfürstenstraße im Ortsteil Tiergarten (Berlin-Mitte) von hinten attackiert und sei anschließend entkommen. Zeugen des Vorfalls hätten der Polizei jedoch eine Täterbeschreibung geben können, hieß es weiter. Die Platzwunde am Kopf des Opfers wurde den Angaben zufolge ambulant behandelt.