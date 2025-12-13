Drei junge Männer sind in Berlin-Buckow durch Messerstiche verletzt worden. Die Polizei sucht nach dem unbekannten Täter.

Berlin - Ein Unbekannter hat in Berlin-Buckow auf drei junge Männer zwischen 18 und 21 Jahren eingestochen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Tatverdächtige mit weiteren Menschen in zwei Fahrzeugen an einer Bushaltestelle in der Rudower Straße vor, an der sich die drei jungen Männer aufhielten.

Die angegriffenen Männer erlitten bei dem Vorfall in der Nacht Stichverletzungen an den Beinen, einer von ihnen (19) wurde außerdem am Kopf verletzt. Nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus konnten sie nach Angaben der Polizei wieder entlassen werden.

Der unbekannte Täter entfernte sich nach Polizeiangaben mit seinen Begleitern vom Tatort. Eine Suche der Polizei vor Ort nach den Angreifern verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an.