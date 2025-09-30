Ein 24-Jähriger steht mit zwei Freunden an einer Ampel. Plötzlich kommt ein Unbekannter und sticht mehrfach zu. Das Opfer wird schwer verletzt, der Täter flüchtet. Was ist der Hintergrund?

Hannover - Ein Unbekannter hat einen 24-Jährigen in Hannover mit mehreren Stichen schwer verletzt. Der junge Mann stand mit zwei Freunden am Montagabend an einer Ampel in der Innenstadt, wie die Polizei mitteilte. Plötzlich trat ein Mann an den 24-Jährigen heran und stach mehrfach zu.

Die beiden Freunde griffen ein und zogen das Opfer von dem Angreifer weg. Der 24-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Täter flüchtete im Anschluss laut Polizei in unbekannte Richtung. Weshalb der Unbekannte zustach, war zunächst unklar. Die Polizei sucht nun Zeugen und ermittelt wegen versuchten Totschlags.