Halle - Eine bislang unbekannte Person hat in der Nacht zu Sonntag in Halle mehrere Gegenstände aus dem Fenster geworfen und damit eine Frau verletzt. Zuerst sei eine Flasche geflogen, die auf der Straße zersplitterte und die Frontscheibe eines Autos beschädigte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Daraufhin sei eine Frau mit weiteren Personen auf die Straße gegangen, um zu sehen, was dort vor sich geht. Dabei wurde sie von Pyrotechnik am Bein verletzt, die ebenfalls geworfen worden war. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen, hieß es.