In der Liga läuft es beim VfB: Dreimal in Folge haben die Stuttgarter zuletzt gewonnen. Bei den formschwachen Wolfsburgern wollen sie daran anknüpfen. Das Comeback eines DFB-Stars ist denkbar.

Stuttgart - Bei einer möglichen Rückkehr von Fußball-Nationalspieler Deniz Undav in die Startformation des VfB Stuttgart möchte Trainer Sebastian Hoeneß nichts überstürzen. „Ich muss natürlich schauen, dass er nicht nur durch dieses Spiel kommt, sondern dann auch für die nächsten Wochen zur Verfügung steht“, sagte der Coach vor der Bundesliga-Partie beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Im Hinterkopf hat Hoeneß auch das straffe Programm: Beginnend mit der Begegnung bei den Niedersachsen stehen bis zur nächsten Länderspielpause sieben Spiele in weniger als vier Wochen an. „Es geht darum, das gut zu steuern“, so Hoeneß weiter. Undav fehlte rund sieben Wochen wegen einer Knieverletzung.

Keine „längerfristige Geschichte“ bei Leweling

Während der Stürmer also zumindest wieder eine Option ist, stehen Ersatzkeeper Stefan Drljaca sowie Torjäger Ermedin Demirovic und Jamie Leweling verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Bei Undavs DFB-Teamkollege Leweling geht Hoeneß nicht von einer „längerfristigen Geschichte“ aus. Den 24-Jährigen plagen Adduktorenprobleme. Er könnte schon in der Europa League in der Partie bei Fenerbahce Istanbul am Donnerstag wieder einsatzfähig sein.

Bei seiner Mannschaft erkennt Hoeneß nach drei Ligasiegen nacheinander eine „eher gute Tendenz“. Anders sieht es bei Gegner Wolfsburg aus. Der VfL konnte in der Liga nur am ersten Spieltag in Heidenheim gewinnen (3:1). Anschließend folgten zwei Unentschieden und drei Niederlagen. „Wir wollen versuchen, eine vermeintliche Unsicherheit und Instabilität auszunutzen - insbesondere dann, wenn das Spiel auch in unsere Richtung läuft“, sagte Hoeneß.