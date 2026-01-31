weather bedeckt
  3. Unfälle: Unfall bei schneeglatter Straße - Beifahrer kommt ums Leben

Mitten in der Nacht prallt ein Auto gegen einen Baum. Für einen 29-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät.

Von dpa 31.01.2026, 10:45
Im Landkreis Leer stirbt ein 29-Jähriger bei einem Autounfall. (Symbolbild)
Im Landkreis Leer stirbt ein 29-Jähriger bei einem Autounfall. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Holtland - Bei einem Autounfall auf einer schneeglatten Straße im Landkreis Leer ist ein 29-Jähriger ums Leben gekommen. Er saß als Beifahrer im Auto eines 27-Jährigen, der mit seinem Wagen bei Holtland von der Straße abgekommen war, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Dort sei das Auto gegen einen Baum geprallt. Der Beifahrer starb durch den Aufprall in der Nacht auf Samstag. Der Fahrer wurde schwer verletzt.