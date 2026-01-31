Holtland - Bei einem Autounfall auf einer schneeglatten Straße im Landkreis Leer ist ein 29-Jähriger ums Leben gekommen. Er saß als Beifahrer im Auto eines 27-Jährigen, der mit seinem Wagen bei Holtland von der Straße abgekommen war, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Dort sei das Auto gegen einen Baum geprallt. Der Beifahrer starb durch den Aufprall in der Nacht auf Samstag. Der Fahrer wurde schwer verletzt.