In Berlin-Weißensee ist ein 44-jähriger Mann getötet worden. Er starb an schweren Schussverletzungen. Die Polizei sichert Spuren am weiträumig abgesperrten Tatort.

Die Einsatzkräfte wurden am Morgen wegen eines Tötungsdeliktes in die Gustav-Adolf-Straße in Weißensee gerufen. (Symbolbild)

Berlin - Ein 44-jähriger Mann ist in Berlin-Weißensee an schweren Schussverletzungen gestorben. Er war getroffen worden, während er sich in der Gustav-Adolf-Straße in einem Transporter aufhielt, wie ein Sprecher der Berliner Polizei erläuterte. Die Beamten waren am frühen Morgen kurz nach 6.00 Uhr alarmiert worden.

Nach ersten Erkenntnissen hielt ein Fahrzeug direkt neben dem geparkten Transporter. Aus diesem Fahrzeug heraus sollen mehrere Schüsse auf den Transporter abgegeben worden sein. Der 44-Jährige sei dabei getroffen worden. Der Schwerverletzte starb trotz der Versuche, ihn zu reanimieren, wie der Sprecher erläuterte.

Der oder die Täter flüchteten mit dem mutmaßlichen Tatfahrzeug. Die Hintergründe sind noch unklar. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft übernahm eine Mordkommission die Ermittlungen. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt.