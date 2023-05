Frauenprießnitz - Bei einem Unfall auf der Landesstraße 1070 bei Frauenprießnitz (Saale-Holzland-Kreis) ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, starb der 60 Jahre alte Mann noch an der Unfallstelle. Den Angaben nach fuhr der Mann in einer Fahrzeugkolonne und wollte überholen. In einer Rechtskurve scherte laut Polizei vor ihm ein Transporter aus. Der Autofahrer habe den Motorradfahrer den Angaben zufolge übersehen. Der 60-Jährige habe sich dann beim Versuch auszuweichen überschlagen.