Bei einem Unfall wird ein siebenjähriges Mädchen schwer am Auge verletzt. Der beteiligte Radfahrer flüchtet - nun hat die Polizei eine Nachricht an ihn.

Osterholz-Scharmbeck - Nach einem Unfall mit einer schwer verletzten Siebenjährigen in Osterholz-Scharmbeck richtet sich die Polizei direkt an den geflüchteten Fahrradfahrer. „Ich appelliere dringend an den unbekannten Fahrradfahrer, sich bei der Polizei zu melden und zur Aufklärung des Unfalls beizutragen“, sagte der Leiter der Polizei Osterholz, Patrick Hublitz. Das Mädchen, das sich zu Fuß mit ihrem Bruder auf dem Schulweg befand, erlitt bei dem Zusammenstoß am 4. September demnach eine schwere Verletzung am Auge.

Laut Polizei war der Radfahrer auf einem dunklen Fahrrad unterwegs. Neben dem Täter sucht die Polizei noch eine weitere Radfahrerin als mögliche Zeugin. Die etwa 50-Jährige sei zum Tatzeitpunkt ebenfalls auf dem Radweg unterwegs gewesen. Zugleich bedankte sich der Polizist bei der Bevölkerung für die zahlreichen Hinweise, die bislang eingingen. „Man merkt, dass der Vorfall die Menschen in der Region berührt“, sagte Hublitz.